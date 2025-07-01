Рособрнадзор отозвал лицензию у петербургского института

Частный вуз был основан в 1994 году межрегиональной общественной организацией «Общество “Знание” в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Институт работал по адресу Литейный проспект, 42. Согласно картографическим сервисам, уже не осуществляет свою деятельность.