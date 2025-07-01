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Рособрнадзор отозвал лицензию у петербургского института

Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности Санкт-Петербургским институтом внешнеэкономических связей, экономики и права прекращено по решению Рособрнадзора.

Ведомство опубликовало сообщение на сайте.

Частный вуз был основан в 1994 году межрегиональной общественной организацией «Общество “Знание” в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Институт работал по адресу Литейный проспект, 42. Согласно картографическим сервисам, уже не осуществляет свою деятельность.

Для абитуриентов были доступны шесть факультетов: экономики, гуманитарных наук, международных отношений, права, второй степени и факультета неполного обучения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отчете Европейского университета нашли признаки унижения судебных экспертов.