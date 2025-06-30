СМИ: Тела азербайджанцев доставили в Азербайджан

Также в связи с «недружественными действиями» Баку и незаконным задержанием российских журналистов в Министерство иностранных дел России вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, российские дипломаты проинформировали азербайджанский МИД и силовые структуры о ситуации с журналистами, но не получили ответа.