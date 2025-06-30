СМИ: Тела азербайджанцев доставили в Азербайджан

Самолет «Уральских авиалиний» с телами погибших Гусейна и Зияддина Сафаровых приземлился в аэропорту Баку. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил местный портал Trend.
— самолет «Уральских авиалиний» с телами погибших приземлился в аэропорту, — передает портал.
В тот же день власти Азербайджана заявили, что проведут повторную судебно-медицинскую экспертизу тел граждан, которые были связаны с уголовным делом об убийствах в Екатеринбурге.
Также в связи с «недружественными действиями» Баку и незаконным задержанием российских журналистов в Министерство иностранных дел России вызвали посла Азербайджана Рахмана Мустафаева. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, российские дипломаты проинформировали азербайджанский МИД и силовые структуры о ситуации с журналистами, но не получили ответа.
«Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт, как обе стороны отреагировали на случившееся и к чему привела напряженность между Москвой и Баку.