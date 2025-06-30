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В Самарской области благоустройство после ремонтов обязаны завершить до 1 июля

На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Фёдрищев подвёл итоги выездного заседания правительства в Хворостянском районе.

На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Фёдрищев подвёл итоги выездного заседания правительства в Хворостянском районе.

Главное решение — ремонт бассейна в ФОК «Виктория» завершат до 15 сентября. Работы откладывать не будут.

В районе нет молодёжного центра — поручено разработать программу по созданию таких объектов. До 2029 года современные молодёжные пространства появятся в каждом крупном районе области.

Также обсуждены обращения граждан. Вопросы касаются благоустройства после ремонтов и перекладки коммуникаций. До 1 июля компании «Т Плюс» и «СКС» должны завершить все восстановительные работы. Глава Самары до конца недели представит отчёт.

Кроме того, региональное правительство в течение месяца подготовит единые стандарты благоустройства территорий. Эти решения будут направлены всем главам муниципалитетов.

В субботу состоится совещание с главами всех районов и городов региона — на нём определят направления совместной работы на ближайшие годы.

А ранее мы писали, что для вывоза отходов району закупили 213 контейнеров и мусоросборников.

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