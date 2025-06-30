Киселев ответил на задержание российских журналистов в Азербайджане

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отреагировал на задержание российских журналистов в Азербайджане. Задержание сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку Игоря Картавых и Евгения Белоусова он назвал несправедливостью, пишет РИА Новости.
По словам Киселева, в медиагруппе воспринимают происходящее с представительством в Баку, как несправедливость.
Он отметил, что к журналистской работе «Sputnik Азербайджан» не было и нет претензий по существу.
Случившееся выглядит как «намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения», добавил гендиректор.
Ранее сообщалось, что в партии фастфуда, прибывшей из России, Азербайджан якобы нашел патогенные бактерии. Было уничтожено более 639 кг луковых колечек, содержащих опасные для здоровья микроорганизмы.