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Киселев ответил на задержание российских журналистов в Азербайджане

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отреагировал на задержание российских журналистов в Азербайджане.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев отреагировал на задержание российских журналистов в Азербайджане. Задержание сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку Игоря Картавых и Евгения Белоусова он назвал несправедливостью, пишет РИА Новости.

По словам Киселева, в медиагруппе воспринимают происходящее с представительством в Баку, как несправедливость.

Он отметил, что к журналистской работе «Sputnik Азербайджан» не было и нет претензий по существу.

Случившееся выглядит как «намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения», добавил гендиректор.

Ранее сообщалось, что в партии фастфуда, прибывшей из России, Азербайджан якобы нашел патогенные бактерии. Было уничтожено более 639 кг луковых колечек, содержащих опасные для здоровья микроорганизмы.