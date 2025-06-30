Стало известно количество минут, которое отнимает одна сигарета

Курение сигарет значительно сокращает продолжительность жизни, сообщил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев в беседе с «Газета.Ru». По его словам, каждая сигарета отнимает в среднем 20 минут жизни: 17 минут у мужчин и 22 минуты у женщин.
Специалист уточнил, что новые исследования показывают, что курильщики теряют около 10 лет жизни по сравнению с теми, кто не курит. Курение не только укорачивает жизнь, но и ухудшает её качество, вызывая хронические заболевания. Исаев отметил, что данные подтверждаются исследованиями, в том числе Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA). Согласно этим данным, курильщики старше 60 лет умирают в среднем на 6 лет раньше некурящих, а уровень смертности у них в два раза выше.
Нарколог Александр Ковтун пояснил, что главная опасность сигарет — это зависимость от никотина. Он уточнил, что при использовании электронных сигарет потребление никотина может быть выше, чем при курении обычных сигарет. По словам Ковтуна, вейпы повышают концентрацию никотина в организме, усиливая зависимость, пишет 360.ru.
Гепатолог Пётр Ткаченко рассказал, что последствия вейпинга пока изучены недостаточно. Он пояснил, что через 20−30 лет станет ясно, насколько вейпы увеличивают риск хронической обструктивной болезни лёгких, рака лёгких и других онкологических заболеваний. Ткаченко добавил, что у некоторых людей в лёгких накапливаются вещества, содержащие глицерин, которые могут не выводиться и вызывать фиброз. Слова специалиста приводит RT.