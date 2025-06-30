Стало известно количество минут, которое отнимает одна сигарета

Специалист уточнил, что новые исследования показывают, что курильщики теряют около 10 лет жизни по сравнению с теми, кто не курит. Курение не только укорачивает жизнь, но и ухудшает её качество, вызывая хронические заболевания. Исаев отметил, что данные подтверждаются исследованиями, в том числе Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками США (NIDA). Согласно этим данным, курильщики старше 60 лет умирают в среднем на 6 лет раньше некурящих, а уровень смертности у них в два раза выше.