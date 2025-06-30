В Ростове завершено расследование дела о попытке побега заключенных из СИЗО-1

В Ростове-на-Дону завершено расследование громкого дела о попытке побега заключенных из СИЗО-1, сопровождавшейся захватом заложников. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Согласно опубликованным данным, пятеро членов организованной группы обвиняются в целом ряде тяжких преступлений, включая террористическую деятельность. Происшествие случилось в июне 2024 года. Обатняемые разработали детальный план побега, самовольно покинули камеру содержания, захватили в заложники двух сотрудников ФСИН и применили насилие в отношении четырех работников учреждения.
Преступникам удалось частично реализовать свой замысел, однако побег был предотвращен благодаря оперативным действиям правоохранителей. В ходе спецоперации пятеро нападавших были ликвидированы, еще пятеро — задержаны.
Расследование установило, что все участники группы являлись членами запрещенной в России террористической организации. Их обвиняют в покушении на побег, захвате заложников, дезорганизации работы учреждения, подготовке теракта и участии в террористическом сообществе.
Собранные доказательства признаны достаточными для направления дела в суд.
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