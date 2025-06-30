Собака подружилась с вором, который пришел грабить дом ее хозяев. Видео

В один момент злоумышленник решает задержаться и поиграть с белым псом: он начинает аккуратно поддразнивать животное и гладить его по голове. Питомец настолько проникся новой компанией, что стал радостно подыгрывать вору и залезать к нему на плечи. В конце видеоролика мужчина в последний раз погладил собаку и собрался уходить.