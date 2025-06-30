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Собака подружилась с вором, который пришел грабить дом ее хозяев. Видео

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором собака подружилась с вором, грабящим дом ее хозяев. В частности, видео показал Telegram-канал 360.ru.

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором собака подружилась с вором, грабящим дом ее хозяев. В частности, видео показал Telegram-канал 360.ru.

На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, что пробравшийся в дом злоумышленник, сначала аккуратно гладит собаку, проверяя, не будет ли она бросаться на него. Видя спокойствие животного, вор начал смело складывать вещи в большой рюкзак.

В один момент злоумышленник решает задержаться и поиграть с белым псом: он начинает аккуратно поддразнивать животное и гладить его по голове. Питомец настолько проникся новой компанией, что стал радостно подыгрывать вору и залезать к нему на плечи. В конце видеоролика мужчина в последний раз погладил собаку и собрался уходить.

В Сети не подтвердили подлинность видеоролика, однако пользователи отмечают, что он в любом случае очень милый.

Бывают забавные случаи, когда и сами животные становятся воришками. Зимой в подмосковном Волоколамске появился енот, который по ночам проникает в коттеджный поселок и ворует обувь у его жителей. В Сети появилось видео, на котором видно, как животное сначала пытается утащить поилку, а затем объектом его интереса становится ботинок, стоящий у дома.