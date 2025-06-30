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Суд на Украине отправил под стражу заммэра Харькова по делу о хищениях

Андрея Руденко арестовали до 26 августа.

Источник: Аргументы и факты

Экс-заммэра Харькова Андрея Руденко арестовали по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений, передает агентство РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что украинского чиновника отправили под стражу до 26 августа без права внесения залога. При этом во время судебного заседания Руденко указал, что все работы по строительству фортификаций были выполнены, и областная администрация не имеет к нему претензий.

Напомним, ранее стало известно, что бывшему заместителю мэра Харькова, а также четверым представителям коммерческих структур вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций. По данным Нацполиции, ущерб от преступления оценивается в 5,4 млн гривен.