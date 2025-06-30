«Найти себя в этом мире». В колледже Минска вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учащимся с особыми образовательными потребностями вручили дипломы Минского государственного колледжа цифровых технологий. Торжественная церемония состоялась в актовом зале Минской духовной академии, передает корреспондент БЕЛТА.
Один из таких выпускников — Александр Лешко. Молодой человек тотально незрячий, он окончил специальность «программное обеспечение информационных технологий» и получил квалификацию «техник-программист». «Одним словом, моя учеба в колледже прошла легко. Было интересно, больше всего запомнился сам учебный процесс: как проходили пары по разным предметам, работа с преподавателями. Также колледж подарил мне друзей. Хоть у нас была не очень большая группа, но даже в ней есть несколько человек, знакомству с которыми я очень рад, мы подружились. Дальше я планирую поступить в БГУИР тоже на программирование. Я выбрал для себя специальность “информатика и технологии программирования”, хочу получить квалификацию инженера-программиста. Мне кажется, что, во-первых, с дипломом о высшем образовании у человека появляется чуть больше возможностей найти работу. Во-вторых, так как мне нравится сам процесс обучения, я хочу почувствовать разницу между учебой в колледже и университете», — рассказал он.
Мечтает выпускник после окончания вуза найти работу в крупной ИТ-компании. На пути к мечте молодого человека поддерживает мама Ольга Лешко. «Волнительно сегодня. Когда был колледж, все было определено и понятно, а теперь впереди новый путь — университет. Я чувствую гордость — у сына диплом с отличием, у него все получилось. Учеба прошла отлично, замечательно, все сложилось намного лучше, чем мы ожидали», — отметила она.
Директор Минского государственного колледжа цифровых технологий Георгий Козел проинформировал, что дипломы получили пять выпускников с особыми образовательными потребностями. «Это тотально незрячие дети, которые обучались по специальности “программирование”. Шесть лет назад эту идею нам подал владыка Вениамин, и с его благословения при поддержке городских властей мы успешно реализовали этот проект. Это уже шестой наш выпуск. Из пяти двое учащихся окончили колледж с отличием, при этом один из них является стипендиатом специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. Все они имеют направление на работу. В течение двух лет по окончании колледжа мы будем сопровождать их социализацию в обществе. При появлении возможности их перераспределения в организацию с лучшим социальным пакетом мы это сделаем. Всего за 19 лет обучения особенных детей мы подготовили 827 специалистов именно из числа лиц с особыми образовательными потребностями. В целом за 59 лет работы нами подготовлено более 25 тыс. специалистов», — рассказал руководитель колледжа.
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, подчеркнул важность того, чтобы каждый человек имел возможность найти себя в этом мире. «Ограничения по здоровью пусть не станут препятствием. Это, наоборот, побуждает к тому, чтобы люди доброй воли сплотились и вместе преодолели это. Известно, что если человек в чем-то одном лишен, у него в другом развивается талант и способности. Мы видим, что ребята и девчонки с особенностями, которые обучаются в колледже, раскрывают свои таланты во многом: и картины хорошие рисуют, и преуспевают в сфере ИТ, фотографии, спорта и так далее. Конечно, людей тотально незрячих очень сложно обучать. Это, можно сказать, своего рода подвиг, но современные технологии позволяют. Мы видим, что человечество заботится о ближних своих, и тема милосердия, сострадания, возможности поддержать другого человека, причем сделать это не свысока, а на равных, по-доброму, очень важны для современного мира. Потому что мир стоит, пока есть в нем добро и поддержка», — сказал владыка. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.