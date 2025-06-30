«Найти себя в этом мире». В колледже Минска вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, подчеркнул важность того, чтобы каждый человек имел возможность найти себя в этом мире. «Ограничения по здоровью пусть не станут препятствием. Это, наоборот, побуждает к тому, чтобы люди доброй воли сплотились и вместе преодолели это. Известно, что если человек в чем-то одном лишен, у него в другом развивается талант и способности. Мы видим, что ребята и девчонки с особенностями, которые обучаются в колледже, раскрывают свои таланты во многом: и картины хорошие рисуют, и преуспевают в сфере ИТ, фотографии, спорта и так далее. Конечно, людей тотально незрячих очень сложно обучать. Это, можно сказать, своего рода подвиг, но современные технологии позволяют. Мы видим, что человечество заботится о ближних своих, и тема милосердия, сострадания, возможности поддержать другого человека, причем сделать это не свысока, а на равных, по-доброму, очень важны для современного мира. Потому что мир стоит, пока есть в нем добро и поддержка», — сказал владыка. -0-