В Эквадоре наркобарона нашли в бункере через год после побега из тюрьмы

По данным агентства, Хосе Адольфо Масиас Вильямар по прозвищу Фито неожиданно пропал из тюрьмы в январе прошлого года. Военные обнаружили это, когда пришли забрать мужчину из камеры для транспортировки в другое учреждение. Как именно ему удалось сбежать, неизвестно до сих пор.