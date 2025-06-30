В Эквадоре наркобарона нашли в бункере через год после побега из тюрьмы

Полиция Эквадора задержала главаря наркокартеля «Лос-Чонерос», который сбежал из тюрьмы год назад. Об этом сообщил президент страны Даниэль Нобоа, пишет AFP.
По данным агентства, Хосе Адольфо Масиас Вильямар по прозвищу Фито неожиданно пропал из тюрьмы в январе прошлого года. Военные обнаружили это, когда пришли забрать мужчину из камеры для транспортировки в другое учреждение. Как именно ему удалось сбежать, неизвестно до сих пор.
Через год после побега Фито нашли в бункере богатого особняка. В убежище вел люк, который был сделан под кухонным столом. Операция по поимке преступника продолжалась десять часов.
Как рассказал Нобоа, власти уже связались с Соединенными Штатами, чтобы выдать им преступника. На территории США ему предъявлены обвинения в контрабанде оружия и наркотиков.
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