Истощенного младенца нашли рядом с телом матери в одном из домов в США

В городе Финиксе в американском штате Аризона сотрудники полиции обнаружили в одном из домов истощенного младенца, который лежал в кровати и находился на грани гибели, на полу рядом находилось тело его матери.
По данным городской полиции, утром 14 мая им позвонила соседка, чтобы проверить состояние женщины, которая недавно родила, но не выходила из дома в течение нескольких дней. Посмотрев через незапертое окно квартиры, полицейские увидели женщину, лежавшую на полу. Они взломали дверь квартиры и спасли ребенка, который «лежал на кровати явно истощенный».
Сотрудники пожарной охраны Финикса отвезли ребенка в больницу для оказания неотложной помощи. По заявлениям правоохранителей, он скоро полностью выздоровеет.
— Офис судмедэксперта округа Марикопа расследует причину смерти матери. Ее имя не разглашается. Никакой другой информации пока не поступало, — передает CBS News.
1 марта в подмосковном городе Орехово-Зуево сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который вместе с отцом попытался избавиться от своего новорожденного сына, положив его в пакет и выбросив в мусорный контейнер.