Истощенного младенца нашли рядом с телом матери в одном из домов в США

По данным городской полиции, утром 14 мая им позвонила соседка, чтобы проверить состояние женщины, которая недавно родила, но не выходила из дома в течение нескольких дней. Посмотрев через незапертое окно квартиры, полицейские увидели женщину, лежавшую на полу. Они взломали дверь квартиры и спасли ребенка, который «лежал на кровати явно истощенный».