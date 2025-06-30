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Мишустин: поручения для обеспечения реабилитации участников СВО будут даны

Участники спецоперации не останутся без реабилитации, подчеркнул глава российского правительства.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что даст необходимые поручения, чтобы обеспечить меры для реабилитации бойцов, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом он сообщил в ходе встречи с членами Совета Федерации.

Сенатор Елена Перминова подняла вопрос финансирования федеральных центров реабилитации, оказывающих поддержку участникам СВО. Она напомнила, что в настоящее время в России функционируют 12 таких центров, однако средства на их деятельность в бюджете Социального фонда заложены только до конца 2025 года.

«По поводу финансирования, сейчас в рамках работы на 3-летний бюджет мы посмотрим, дадим соответствующие поручения проработать. Но точно совершенно мы не оставим без реабилитации наших уважаемых участников СВО. Соответствующие поручения будут даны», — подчеркнул Мишустин.

Ранее глава правительства заявил, что кабмин поддерживает освобождение участников спецоперации от госпошлины в суде.