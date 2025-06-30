Мишустин: поручения для обеспечения реабилитации участников СВО будут даны

Сенатор Елена Перминова подняла вопрос финансирования федеральных центров реабилитации, оказывающих поддержку участникам СВО. Она напомнила, что в настоящее время в России функционируют 12 таких центров, однако средства на их деятельность в бюджете Социального фонда заложены только до конца 2025 года.