Десятки россиян отравились пивом в египетском отеле: насколько это опасно и можно ли наказать виновных

Россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива в Египте. Десятки отдыхающих из России находились в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе, где в центральном баре им предлагали разливное пиво. По словам туристов, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Уже после одного бокала многие почувствовали признаки отравления и в последующие дни были вынуждены восстанавливать работу желудка, отказываясь от алкоголя. Некоторые гости отеля также говорили о странном вкусе пива: оно, по их словам, напоминало смесь лимонада и кваса. Чем опасно отравление пивом и можно ли привлечь к ответственности египетский отель — в материале «Вечерней Москвы».
Как определить некачественное пиво.
Как рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, в Египте существуют свои стандарты качества.
— Местные жители могли бы выпить это пиво и даже не почувствовать никаких недомоганий, потому что их организм и микробиом кишечника привыкли к такому «коктейлю». И иммунная система легко справляется, если они выпили некачественный напиток. Всем известно, что даже реакция организма туристов на воду в разных странах может быть непредсказуемой, — сказала она.
Эксперт отметила, что на отдыхе в Египте лучше не пить местные разливные алкогольные напитки, а брать баночное или бутылочное пиво иностранных марок в закрытой таре. Однако риски есть всегда и везде — даже в хорошем отеле и ресторане.
Специалист объяснила, что испорченное пиво можно определить по большому количеству осадка и непривычному вкусу.
— Безусловно, в некоторых сортах пива допускается осадок, но если напиток совсем мутный, то не стоит его пить. Также испорченное пиво будет иметь непривычный, кислый вкус, сильный запах перебродивших дрожжей, трав, алкоголя или лекарств, например валерианы или валидола. Это может свидетельствовать о некачественном сырье, из которого приготовлено пиво. От такого пива лучше отказаться, потому что это непонятная бодяга, — говорит Соломатина.
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По ее мнению, если пиво находится в металлической банке, то по характерному признаку можно понять, что оно испортилось:
— Металлический привкус точно указывает на то, что этот слабоалкогольный напиток испортился. Его однозначно нужно сразу вылить, потому что у пива не должно быть такого послевкусия. Оно могло долго пролежать на солнце, и вещества из металлической банки проникли в напиток.
Диетолог предупредила, что лучше не покупать пиво на розлив в непонятных торговых точках, особенно в таких странах, как Египет.
Что делать при отравлении пивом.
Если вы отравились пивом, нужно как можно быстрее промыть желудок, сказала врач:
— Нужно выпить около шести-восьми стаканов воды и надавить на корень языка, чтобы вызвать рвоту. Необходимо сразу принять энтеросорбент, чтобы сорбировать оставшиеся токсины, и через два-три часа принять «Регидрон», чтобы восстановить водно-солевой баланс в организме.
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Если отравление очень тяжелое, была многократная рвота и непрекращающаяся диарея, поднялась высокая температура, то нужно обязательно вызвать врача.
— В таком случае могут произойти обезвоживание и потеря электролитов, даже если хорошо промыть желудок. Важно пить много жидкости, чтобы промывать организм, ведь через диарею и мочу выводились токсины, — посоветовала Соломатина.
Последствия пивного отравления.
Обезвоживание при отравлении пивом особенно опасно для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания:
— Если пивом отравится человек с сердечно-сосудистым заболеванием, особенно на жаре, может произойти сгущение крови, начнется острое состояние, и инфаркты, инсульты будут не за горами.
Диетолог предупредила: если человек отравился пивом, его нельзя оставлять одного — необходимо следить за его состоянием и вовремя вызвать врача.
Возможно ли наказать отель.
По мнению юриста Елены Рудаковой, если отравление некачественным продуктом произошло за границей, судиться с отелем, магазином, баром или производителем будет достаточно сложно.
— Можно подать иск на территории Российской Федерации, по месту нахождения истца, как потребителя, однако решение российского суда иностранная компания не исполнит. Для этого нет рычагов давления касательно исполнения решения, — считает она.
Эксперт отметила, что российские туристы могут объединиться и подать коллективное обращение в полицию страны, где произошел инцидент, или нанять местного адвоката и обратиться в суд по месту происшествия.
Еще один выход — обратиться в российское консульство, чтобы там помогли защитить права российских граждан.
Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, привлечь отель к ответственности будет сложно. В нашей стране действует понятная система правосудия для подобных ситуаций, чего не скажешь о Египте.
— Однако в Египте должны следить за качеством предоставляемых услуг иностранным туристам. Пострадавшие россияне должны написать заявление в полицию, а также найти соответствующие органы, которые контролируют туристический кластер Египта. Поскольку туризм является лицом государства, необходимо оказать воздействие на отель, и он загладит свою вину и не допустит подобных ситуаций в будущем. Потому что это его репутация и деньги, — сказал он.
Юрист объяснил, что, если российские туристы хотят наказать отель, можно писать отзывы, связаться с туристической полицией, прокуратурой, найти контакты соответствующего контрольного органа (по типу Роспотребнадзора) на территории Египта. И туда тоже написать соответствующую коллективную жалобу.
— Роспотребнадзор может оказать свое содействие при коллективных заявлениях. Поэтому можно написать жалобу в наш Роспотребнадзор. Сотрудники службы свяжутся с египетским МИД по своим каналам, а там уже могут оказать юридическую поддержку в плане составления жалобы или искового заявления, — говорит собеседник «ВМ».
Кроме того, специалист посоветовал обратиться в туристическую компанию, которая продала туры россиянам в этот отель.
— Если обращений будет большое количество, то они смогут воздействовать на отель и уже побоятся в будущем продавать туда туры, потому что это негативно скажется на их репутации, — считает Кваша.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в лагере «Орленок» в регионе произошло массовое отравление детей. Он уточнил, что четверо пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.