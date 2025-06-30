Десятки россиян отравились пивом в египетском отеле: насколько это опасно и можно ли наказать виновных

Россияне массово пожаловались на отравление после употребления пива в Египте. Десятки отдыхающих из России находились в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе, где в центральном баре им предлагали разливное пиво. По словам туристов, напиток наливали в плохо вымытые стаканы. Уже после одного бокала многие почувствовали признаки отравления и в последующие дни были вынуждены восстанавливать работу желудка, отказываясь от алкоголя. Некоторые гости отеля также говорили о странном вкусе пива: оно, по их словам, напоминало смесь лимонада и кваса. Чем опасно отравление пивом и можно ли привлечь к ответственности египетский отель — в материале «Вечерней Москвы».