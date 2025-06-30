Под Рязанью обнаружили каменную икону начала XIII века

Городище Старая Рязань находится в Спасском районе Рязанской области в 65 км от современной Рязани, его площадь составляет порядка 70 га. Город был основан в XI веке, в середине XII века стал столицей самостоятельного княжества. Во время татаро-монгольского нашествия Рязань была полностью уничтожена. Сегодня из построек на территории городища остались лишь массивные оборонительные валы и фундаменты древних церквей. Городище имеет статус историко-ландшафтного памятника федерального значения. Сейчас на территории городища работает экспедиция в составе тамбовских археологов и ученых Института археологии РАН.