Россиянам рассказали, зачем мошенники записывают голоса потенциальных жертв

Мошенники не смогут украсть деньги россиян, используя только запись их голоса. Однако, если злоумышленники получат доступ к аккаунту жертвы в мессенджере или соцсети, они могут использовать голос для обмана друзей и родственников, сообщил киберэксперт Владимир Ульянов в беседе с «Газета.Ru». По его словам, голос сам по себе не позволяет напрямую украсть деньги, но в сочетании с угнанным аккаунтом становится опасным инструментом для выманивания средств у знакомых жертвы.
При этом в период приёмной кампании в вузы активизировались телефонные мошенники, которые наживаются на переживаниях абитуриентов и их родителей. Злоумышленники выдают себя за сотрудников приёмных комиссий известных университетов и выманивают личные данные, обещая помочь с поступлением, рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Он отметил, что мошенники звонят с поддельных номеров, похожих на официальные телефоны вуза, и сообщают о «проблемах» с документами, требуя срочно предоставить информацию, чтобы «спасти» поступление. Слова депутата приводит Life.ru.
Кроме того, мошенники используют данные клиентов для других схем. Например, они звонят в автосервисы под видом владельцев машин, выясняют, какие запчасти нужны, и узнают их стоимость. Затем, представляясь сотрудниками сервиса, они связываются с клиентами и требуют срочно перевести деньги за деталь, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин. Об этой схеме пишет «Царьград».