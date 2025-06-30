Россиянам рассказали, зачем мошенники записывают голоса потенциальных жертв

Мошенники не смогут украсть деньги россиян, используя только запись их голоса. Однако, если злоумышленники получат доступ к аккаунту жертвы в мессенджере или соцсети, они могут использовать голос для обмана друзей и родственников, сообщил киберэксперт Владимир Ульянов в беседе с «Газета.Ru». По его словам, голос сам по себе не позволяет напрямую украсть деньги, но в сочетании с угнанным аккаунтом становится опасным инструментом для выманивания средств у знакомых жертвы.