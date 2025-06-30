Анна Хилькевич отчитала подписчиков за игнорирование ее эфира

В декабре прошлого года Хилькевич также пожаловалась, что сотрудник пункта выдачи интернет-магазина Lamoda довел ее до слез. Она пришла в отделение за объемной посылкой, но работник сказал, что пакеты для вещей закончились. Тогда артистка попросила сотрудника помочь ей донести вещи до автомобиля, так как они оказались тяжелыми. Но тот отказал ей, заявив, что выполнение этой просьбы не входит в его обязанности.