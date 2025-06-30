Анна Хилькевич отчитала подписчиков за игнорирование ее эфира

Актриса Анна Хилькевич отругала своих подписчиков за то, что они не пришли на ее эфир. Она пожаловалась, что из всей аудитории на трансляции присутствовали всего 250 человек. Ролик со своим возмущением она опубликовала в социальных сетях.
В рамках трансляции Хилькевич рассказывала, как добиться успеха. И, по ее мнению, 250 человек — слишком малое количество людей для подобного стрима от известного человека. По ее словам, такая ситуация вызвала у нее чувство обиды.
— Давайте честно. Вот сколько раз в жизни у вас было такое, что вы могли пообщаться с известным успешным человеком? Я ведь сейчас буквально нахожусь в точке, к которой многие из вас идут, — сказала актриса.
В декабре прошлого года Хилькевич также пожаловалась, что сотрудник пункта выдачи интернет-магазина Lamoda довел ее до слез. Она пришла в отделение за объемной посылкой, но работник сказал, что пакеты для вещей закончились. Тогда артистка попросила сотрудника помочь ей донести вещи до автомобиля, так как они оказались тяжелыми. Но тот отказал ей, заявив, что выполнение этой просьбы не входит в его обязанности.
17 сентября прошлого года Анна Хилькевич родила третью дочь. В этот день она поблагодарила своих поклонников за поддержку и рассказала, что даже во время родов, на начальном этапе, заходила в социальные сети, чтобы читать комментарии подписчиков.