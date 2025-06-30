Что делать, если скучно: топ-15 занятий на лето для взрослых и детей

Если вы еще не пробовали заниматься сапсерфингом или катанием на водных лыжах, сейчас подходящий момент для этого. Сапсерфинг набирает популярность в таких регионах, как Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург и озеро Байкал. Тем не менее, возможности для подобных видов активного отдыха есть практически в любом городе России, где имеются реки или озера. Тем, кто предпочитает более спокойные занятия, можно порекомендовать пленэр — рисование на свежем воздухе. Такой отдых позволит сохранить не только фотографии, но и личные зарисовки.