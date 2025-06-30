Что делать, если скучно: топ-15 занятий на лето для взрослых и детей

Сапсерфинг — одно из направлений, которым можно заняться летом.
Каждое лето мы обещаем себе больше гулять и пробовать новое. Однако три месяца пролетают незаметно и остается только сказать , что «лето не чувствуется». URA.RU собрало несколько неожиданных способов, как активно и с пользой провести лето.
Топ летних занятий для взрослых.
Встретить рассвет в одиночестве.
Начнем с самого очевидного пункта. Вы можете провести на улице всю ночь или просто завести будильник на четыре утра и выйти на улицу либо на балкон. Самое важное — вновь ощутить, как звучит летняя тишина в те часы, когда мир еще не проснулся.
Наугад купить билет на поезд в один конец.
Для поклонников острых ощущений предлагается незапланированное путешествие. На вокзале выберите маршрут, руководствуясь интуицией, и отправляйтесь в поездку, чтобы узнать, к каким событиям приведет это спонтанное путешествие.
Летом можно отправиться в незапланированное путешествиеФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Сделать подарок незнакомцу.
Оставьте книгу с посланием на лавочке, оплатите кофе для человека, находящегося позади вас в очереди, или напишите анонимное письмо с поддержкой и передайте его случайному прохожему. В определенные моменты ощущение сплоченности оказывается особенно значимым для каждого из нас.
Устроить вечер из детства.
Мороженое в вафельных стаканчиках, сладкие газированные напитки, игры с водяными пистолетами, просмотр мультфильмов или чтение журнала «Все звезды» — все это возвращает в атмосферу 2007 года, а для кого-то — в 1997-й или даже 1987-й. Подставьте свою дату и вспомните, каким было ваше детство.
Сделайте себе «летнюю стену».
К примеру, можно завести пробковую доску и на протяжении всех трех летних месяцев размещать на ней памятные сувениры: фотографии, билеты с выставок и киносеансов, записки, стикеры и другие мелочи. В начале сентября вы посмотрите на собранную коллекцию и убедитесь, что лето прожито не зря.
Покатайтесь на велосипеде в новых для вас местахФото: Анастасия Соргина © URA.RU.
Посетить новое место на велосипеде или машине.
Порой полезно отправиться в путь без определенной цели — пешком или на транспорте, позволяя себе исследовать новые уголки. Обратить внимание на городские парки, окрестности или выбрать незнакомый маршрут внутри города. Иногда стоит сознательно отклониться от привычного маршрута и открыть для себя неизведанный район.
Попробовать новое хобби или вид спорта.
Если вы еще не пробовали заниматься сапсерфингом или катанием на водных лыжах, сейчас подходящий момент для этого. Сапсерфинг набирает популярность в таких регионах, как Карелия, Псковская область, Санкт-Петербург и озеро Байкал. Тем не менее, возможности для подобных видов активного отдыха есть практически в любом городе России, где имеются реки или озера. Тем, кто предпочитает более спокойные занятия, можно порекомендовать пленэр — рисование на свежем воздухе. Такой отдых позволит сохранить не только фотографии, но и личные зарисовки.
Летом музеи пополняются новыми выставкамиФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Обойти все музеи.
Пока закрыт театральный сезон можно посетить музеи. Там периодически появляются новые выставки. Устройте себе музейный марафон: посмотрите все, на что не было времени раньше. Устанете от хождения по залам — сделайте остановку в музейном кафе. Оттуда часто открывается красивый вид.
Чем заняться ребенку летом.
Отправиться на стажировку или в летнюю школу.
Этот вариант подходит не только старшеклассникам, но и ребятам помладше. Во многих городах есть проекты, которые помогают школьникам определиться с будущей профессией. Существует широкий спектр направлений, среди которых можно выделить интерьерный дизайн, ландшафтное озеленение, робототехнику и кулинарию. Для детей помладше, с 1 по 5 класс, тоже есть свои занятия. Для них знакомство с профессиями обычно проходит в игровой форме.
Начните летом готовиться к ГТОФото: Игорь Меркулов © URA.RU.
Заняться спортом и получить значок ГТО.
Летом городах проходит множество забегов и веломарафонов. Готовиться к ним лучше начать заранее. В это время можно начать тренироваться для сдачи норм ГТО. Для мальчиков и девочек разные задания и нормативы, а нагрузки зависят от возраста. Старшеклассникам будет еще один бонус — значок ГТО приносит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз.
Заняться фотосъемкой и устроить свою выставку.
Летние снимки останутся на долгую памятьФото: Размик Закарян © URA.RU.
Любителям изобразительного искусства рекомендуется попробовать себя в пленэре — так называют процесс создания живописных работ на открытом воздухе с натуры. При этом наличие профессиональных навыков не обязательно.
Начать можно с простых зарисовок растительности или деревьев в городском парке, со временем расширяя диапазон сюжетов до архитектурных объектов и портретов. В качестве альтернативы можно освоить искусство съемки. Это можно делать даже на камеру телефона. Из летних фото может получиться отличная домашняя или школьная выставка.
Сходить в поход.
Летом отличным вариантом совместного досуга с детьми может стать однодневный поход. Организация такого мероприятия требует определенной подготовки, которая занимает несколько дней и предполагает участие всех членов семьи. Необходимо разработать маршрут, составить карту, подготовить еду для перекуса и собрать необходимые вещи.
Посмотреть диафильмы.
Этот вид просмотра мультфильмов обязательно заинтересует детейФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Для просмотра диафильмов с детьми необходимо найти диапроектор и пленки. Кроме того, можно узнать, где еще сегодня демонстрируют такие фильмы. Нередко подобные показы проводят в библиотеках.
Нарисовать семейное дерево.
Вместе с детьми можно создать генеалогическое дерево семьи. Это не разовое занятие, а полноценная исследовательская работа. Так, в течение лета, ребенок сможет изучить историю семьи.