Bloomberg: Взрыв произошел на танкере с миллионом баррелей нефти вблизи Ливии

25 мая в СМИ появилась информация о том, что судном MSC ELSA 3, шедшим под ливийским флагом, которое перевернулось и затонуло у берегов Индии, управлял российский капитан. Как только контейнеровоз начал тонуть, все члены экипажа стали выпрыгивать за борт, их удалось спасти. Всего команда состояла из 24 моряков.