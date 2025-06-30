Bloomberg: Взрыв произошел на танкере с миллионом баррелей нефти вблизи Ливии

Недалеко от берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura, на борту которого находилось около одного миллиона баррелей нефти. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщило агентство Bloomberg.
— Vilamoura буксируется в Грецию, где ущерб будет оценен по прибытии. Взрыв вызвал забор воды, и машинное отделение судна затоплено, сообщил представитель TMS Tankers. Что именно стало причиной взрыва, неясно, — говорится в материале.
По словам представителя компании, в результате взрыва загрязнения окружающей среды не произошло и ни один из членов экипажа не пострадал, передает агентство.
25 мая в СМИ появилась информация о том, что судном MSC ELSA 3, шедшим под ливийским флагом, которое перевернулось и затонуло у берегов Индии, управлял российский капитан. Как только контейнеровоз начал тонуть, все члены экипажа стали выпрыгивать за борт, их удалось спасти. Всего команда состояла из 24 моряков.
10 марта на американском нефтяном танкере Stean Immaculate произошла серия взрывов после столкновения с португальским контейнеровозом Solong у побережья Великобритании в Северном море. В результате аварии грузовое хранилище с топливом Jet-A1 было повреждено, в результате чего оно разлилось и воспламенилось.