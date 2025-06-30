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РФ ввела санкции против компании Daimler Truck AG

Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Аргументы и факты

Правительство России ввело санкции против немецкой компании Daimler Truck AG, следует из постановления, размещенного на портале правовой информации.

«Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, пунктом 33 следующего содержания: “33. Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия).”», — сказано в документе.

Изменение внесли в поставновление правительства от 11 мая 2022 года. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Daimler Truck AG является автомобилестроительной компанией. В феврале 2024 года гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин сообщил, что немецкий концерн продал свою долю в компании.