Диетолог развеяла миф о пользе низкокалорийных десертов при похудении

По словам эксперта, сами по себе такие десерты не помогают сбросить вес. Похудение требует создания дефицита калорий, когда человек тратит больше энергии, чем потребляет. После тренировок в спортзале организм стремится восполнить энергию, поэтому часто хочется сладкого. Сахар быстро дает силы, но он вреден для худеющих из-за высокой калорийности и гликемического индекса, добавила Лебедева.