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Диетолог развеяла миф о пользе низкокалорийных десертов при похудении

Диетолог Лебедева: Низкокалорийные десерты делают с опасными сахарозаменителями.

Источник: Комсомольская правда

Низкокалорийные ПП-десерты начали завоевывать российский рынок еще десять лет назад, но сейчас их популярность резко выросла. Россияне стали внимательнее относиться к питанию и следить за весом, чтобы избежать диабета, ожирения и проблем с сердцем, сообщила диетолог Анастасия Лебедева в беседе с «Газета.Ru».

По словам эксперта, сами по себе такие десерты не помогают сбросить вес. Похудение требует создания дефицита калорий, когда человек тратит больше энергии, чем потребляет. После тренировок в спортзале организм стремится восполнить энергию, поэтому часто хочется сладкого. Сахар быстро дает силы, но он вреден для худеющих из-за высокой калорийности и гликемического индекса, добавила Лебедева.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно выбирать мороженое. Она отметила, что этот продукт редко бывает полезным из-за высокой калорийности, содержания красителей и ароматизаторов. При покупке важно внимательно изучать состав. Её слова приводит 360.ru.

Интервальное голодание может навредить здоровью, считает нутрициолог Татьяна Мещерякова. Она пояснила, что длительные перерывы в еде приводят к нехватке питательных веществ. Организму нужна энергия и макроэлементы для нормальной работы. Регулярное питание помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращает переедание, тогда как голодание вызывает резкие скачки глюкозы, что мешает контролировать вес, пишет RT.