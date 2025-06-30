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На Украине областной ТЦК прислал повестку погибшему солдату

В Винницкой области сотрудники ТЦК извинились перед семьей погибшего военного, которому пришла повестка о мобилизации.

Источник: Аргументы и факты

Винницкий областной территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата) ошибочно направил повестку умершему военнослужащему Константину Панкову. Сообщение об этом и сопутствующие комментарии появились в его профиле в социальных сетях.

Представители ТЦК позже выразили искренние сожаления семье покойного бойца.

Отправка повестки произошла из-за неполадок в автоматизированной системе, отвечающей за формирование повесток, рассказали сотрудники военкомата.

По этой причине система не произвела сверку данных по повестке с реестром погибших солдат.

Накануне стало известно, что на Украине начались бунты против сотрудников ТЦК.