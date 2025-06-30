Эрдоган: Саммит НАТО в 2026 году состоится в Анкаре

Ранее KP.RU сообщал, что в период с 24 по 25 июня в Гааге проходил саммит НАТО. При этом коммюнике по итогам встречи европейских лидеров оказалось самым коротким за последние несколько десятилетий, включая в себя лишь пять пунктов.