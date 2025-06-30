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Эрдоган: Саммит НАТО в 2026 году состоится в Анкаре

Президент Турции заявил, что Анкара примет лидеров стран НАТО на саммите в июле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Саммит Североатлантического альянса, запланированный на 2026 год, пройдет в турецкой столице Анкаре. Об этом в понедельник, 30 июня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле», — сообщил политик в обращении к гражданам страны по итогу заседания правительства Турции.

Как отметил Эрдоган, Анкара примет лидеров стран Североатлантического альянса для проведения саммита в 2026 году. В ходе мероприятия, по словам президента Турции, также будет подготовлена почва для принятия ряда важных решений.

Ранее KP.RU сообщал, что в период с 24 по 25 июня в Гааге проходил саммит НАТО. При этом коммюнике по итогам встречи европейских лидеров оказалось самым коротким за последние несколько десятилетий, включая в себя лишь пять пунктов.

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