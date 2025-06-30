Прекрасен наш союз: 35 лет возглавляет журналистскую организацию Москвы Павел Гусев

Союз журналистов Москвы отмечает знаменательную дату — 28 июня 1990 года на учредительном съезде Председателем СЖМ был избран редактор газеты «Московский Комсомолец» — Павел Гусев.
35 лет возглавлять самую многочисленную творческую организацию столицы. Что это значит?
А вот что.
Учредить новый праздник — День рождения российской прессы, который восстановил историческую справедливость (праздновать отныне не 5 мая — в честь дня рождения газеты «Правда», а в январе — в честь выхода петровской газеты «Ведомости».
Добиться учреждения государственной и премии Правительства Москвы за лучшие журналистские работы года.
Построить в Москве для журналистов десять кооперативных домов.
Выпустить:
2 тома энциклопедии «Журналистика XX-XXI веков».
Книгу, рассказывающую об огненных строках летописцев войны и Победы (1941−1945гг.).
Репортерский дневник — «Красная зона» — о работе журналистов Москвы во время эпидемии ковида.
К 80-летию Победы — «Дорогами отцов и дедов куём для Родины победу».
И, конечно, это ежегодные Правительственно-журналистские приемы, Фестивали прессы, многочисленные круглые столы, пресс-конференции и брифинги по актуальным социальным, политическим, экономическим проблемам.
Заседания Исторического клуба «Моё Отечество».
Наконец, — постоянно действующие учебно-практические курсы «Бастион», на которых с 2006 года обучилось более тысячи журналистов из разных регионов России.
И кроме того, несмотря ни на что — многочисленные дружественные контакты, и не только с коллегами своей страна, но и с зарубежными партнерами.
И еще Гусев — не просто начальник, руководитель медийной империи и член многочисленных комиссий, он просто — свой парень, готовый в любую минуту встретится с ветеранами, прийти на помощь коллегам, а их у нас — более 15 тысяч (!), помочь творческому человеку, пришедшему в «МК», стать настоящим профи — ведь не зря газету, которой он руководит уже 42 года, называют Школой журналистики.