Прекрасен наш союз: 35 лет возглавляет журналистскую организацию Москвы Павел Гусев

И еще Гусев — не просто начальник, руководитель медийной империи и член многочисленных комиссий, он просто — свой парень, готовый в любую минуту встретится с ветеранами, прийти на помощь коллегам, а их у нас — более 15 тысяч (!), помочь творческому человеку, пришедшему в «МК», стать настоящим профи — ведь не зря газету, которой он руководит уже 42 года, называют Школой журналистики.