Метеоролог Позднякова рассказала, когда ждать тепла в России, пока Европа под «крышкой зноя»

В центральной России не прекращаются дожди, да и температура не радует высокими показателями. Тем временем в Европе все буквально сходят с ума от жары, которую никто не мог предсказать в этом году. Будет ли нечто подобное в России в ближайшее время, об этом KP.RU спросила метеоролога.