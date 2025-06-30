Метеоролог Позднякова рассказала, когда ждать тепла в России, пока Европа под «крышкой зноя»

В центральной России не прекращаются дожди, да и температура не радует высокими показателями. Тем временем в Европе все буквально сходят с ума от жары, которую никто не мог предсказать в этом году. Будет ли нечто подобное в России в ближайшее время, об этом KP.RU спросила метеоролога.
Сейчас на побережье Средиземного моря так жарко, что лесные пожары не заставили себя ждать — полыхают леса в Анталье и Измире. Туристов предупреждают о соблюдении мер безопасности, особенно тех, кто в ближайшие недели планирует отпуск в Турции, стоит быть готовым к 40-градусной жаре.
В Греции ситуация не лучше, к примеру, к югу от Афин вспыхнул пожар, который затронул жилые постройки. Властям пришлось перекрывать дороги, тем самым создавая пробки и еще больший дискомфорт для туристов.
Казалось бы, в жаркой Италии должны были привыкнуть к высоким температурам, но даже здесь власти бьют тревогу. Объявили наивысший уровень погодной опасности, пенсионерам предлагают не выходить из дома или же оставаться как можно дольше в помещениях, где есть возможность охладиться. В некоторых регионах Италии временно приостановили работы на открытом возлухе.
Примерно такая же ситуация во Франции, Нидерландах или Великобритании, но все рекорды бьет Испания, где температура поднялась до +46С.
Как говорят эксперты, все дело в тепловом куполе, который сформировался над Западной Европой. Получается что-то вроде крышки над горящей кастрюлей, которая удерживает горячий воздух и тепло под ней лишь наращивает мощь.
Татьяна Позднякова, метеоролог, прогнозирует, что подобная жара может добраться и до России, однако, не в таком объеме. «За счет солнечного прогрева, нисходящих потоков и сжатия воздуха температура у антициклона высокая. Его гребень на какое-то время распространится и на нашу территорию. Поэтому к нам вернется не жаркая погода, а теплая», — говорит специалист.
Как поясняет эксперт, в середине июля нас ждет температура, близкая к климатической норме, возможно, чуть выше. Как минимум стоит ожидать +25С.
С каждым годом жара будет все чаще сопровождать европейское лето, так как изменения климата идут довольно активно. Средняя температура будет колебаться в пределах +40С, в некоторых странах будет доходить и до +50С.