В Ростове задержали подозреваемого, срывавшего золотые цепочки с женщин

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел в переулке Сальском. Там злоумышленник сорвал с женщины золотую цепочку за 20 тысяч рублей. Через неделю на улице Казахской ситуация повторилась. Сорванное украшение стоило 70 тысяч рублей.