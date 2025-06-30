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В Ростове задержали подозреваемого, срывавшего золотые цепочки с женщин

В Ростове мужчина сорвал с нескольких женщин цепочки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону задержали грабителя, который «специализировался» на золотых украшениях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел в переулке Сальском. Там злоумышленник сорвал с женщины золотую цепочку за 20 тысяч рублей. Через неделю на улице Казахской ситуация повторилась. Сорванное украшение стоило 70 тысяч рублей.

Преступник действовал по одной схеме — внезапно нападал на женщин и срывал цепочки. Позже подозреваемого задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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