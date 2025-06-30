Беларусь приняла участие в совещании МАГАТЭ по системам хранения отработавшего ядерного топлива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь приняла участие в техническом совещании МАГАТЭ по вопросам поведения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и оболочек тепловыделяющих элементов при хранении, а также по эффективности систем хранения, которое прошло в Сеуле (Республика Корея). Об этом сообщили БЕЛТА в Госатомнадзоре.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы поведения отработавшего ядерного топлива во время его хранения во всех доступных системах. На совещании было представлено более 40 технических презентаций, охватывающих широкий спектр и имеющих большое значение для обоснования долгосрочной безопасности и эффективности хранения ОЯТ.
Представитель Госатомнадзора Валерия Дмитриева выступила перед участниками технического совещания с презентацией «Система обращения с отработавшим ядерным топливом в Республике Беларусь».
Полученные в ходе мероприятия знания будут применяться при проведении контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением требований законодательства о безопасной эксплуатации систем обращения с ОЯТ, а также при анализе и рассмотрении документов, обосновывающих безопасность обращения с ним в Беларуси. -0-