Беларусь приняла участие в совещании МАГАТЭ по системам хранения отработавшего ядерного топлива

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы поведения отработавшего ядерного топлива во время его хранения во всех доступных системах. На совещании было представлено более 40 технических презентаций, охватывающих широкий спектр и имеющих большое значение для обоснования долгосрочной безопасности и эффективности хранения ОЯТ.