В Минобрнауки озвучили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

«Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году», — приводит его слова агентство ТАСС.