В Минобрнауки озвучили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

Министерство науки и высшего образования РФ не планирует вводить обязательный ЕГЭ по истории в этом учебном году для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
«Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году», — приводит его слова агентство ТАСС.
Кроме того, Афанасьев отметил, что Минобрнауки РФ не хочет «шокировать учеников и их родителей» столь резким переходом.
Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для ряда выпускников.