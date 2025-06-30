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В Минобрнауки озвучили сроки введения обязательного ЕГЭ по истории

Как отметил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев, Минобрнауки не хочет «шокировать учеников и их родителей» резким переходом.

Источник: Аргументы и факты

Министерство науки и высшего образования РФ не планирует вводить обязательный ЕГЭ по истории в этом учебном году для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

«Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кроме того, Афанасьев отметил, что Минобрнауки РФ не хочет «шокировать учеников и их родителей» столь резким переходом.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин поддержал предложение о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для ряда выпускников.