Дочь певицы Славы покусали клопы после сна на дорогущем матрасе

«Мы давно хотели покупать новый матрас. И мы, наконец, заказали матрас. Мы ждали его целый месяц. Причём купили матрас очень недешёвый. Я поспала на нём две ночи, и после второй ночи я проснулась вся укусанная», — рассказала Морозова.