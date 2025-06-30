Дочь певицы Славы покусали клопы после сна на дорогущем матрасе

Александра Морозова пожаловалась на клопов в матрасе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sasha.morozovaaa.
«Мы давно хотели покупать новый матрас. И мы, наконец, заказали матрас. Мы ждали его целый месяц. Причём купили матрас очень недешёвый. Я поспала на нём две ночи, и после второй ночи я проснулась вся укусанная», — рассказала Морозова.
Блогер также отметила, что теперь ей придётся не только избавиться от матраса, но и провести дезинфекцию всей квартиры.
В ноябре 2022 года дочь певицы Славы вышла замуж за Андрея Дедова. Свадьба состоялась в Барвихинском ЗАГСе. Вскоре после этого, в январе 2023 года, стало известно о беременности Морозовой, и 30 марта у пары родился сын Арсений.
Ранее Life.ru сообщал, что у жительницы Краснодара возникла проблема с новой кроватью. Три месяца все члены семьи, включая маленького ребёнка, часто болели. Девушка решила заглянуть внутрь кровати, чтобы убрать пыль, и обнаружила там значительный слой плесени.