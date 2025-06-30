Азербайджан уничтожил более 600 килограммов луковых колец из России

2 июня стало известно, что в ходе лабораторного анализа в индейке компании «Индюшкин двор» специалисты выявили наличие антибиотика монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» — противовоспалительного средства «Диклофенак». Также в составе молочных сосисок от «Сочинского мясокомбината» обнаружили «мясной клей», запрещенный для добавления в еду в России.