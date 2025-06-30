Азербайджан уничтожил более 600 килограммов луковых колец из России

Азербайджанская сторона обнаружила якобы патогенные бактерии в 639 килограммах луковых колец, импортированных из России ООО «Мираторг» и произведенных на предприятии «Мираторг-Запад». Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил местный портал Media.az со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности страны.
В нем заявили, что по результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявили опасные для здоровья микроорганизмы. В соответствии с действующим законодательством было принято решение об уничтожении всей партии товара, передает портал.
6 июня в партии сосисок бренда «Папа может», которую произвели на Останкинском мясокомбинате и привезли в один из магазинов продовольственной сети «Светофор» в Тверской области, нашли сальмонеллу. Этот организм способен вызвать брюшной тиф, паратифы и сальмонеллез.
2 июня стало известно, что в ходе лабораторного анализа в индейке компании «Индюшкин двор» специалисты выявили наличие антибиотика монензина, а в ветчине «Владимирского стандарта» — противовоспалительного средства «Диклофенак». Также в составе молочных сосисок от «Сочинского мясокомбината» обнаружили «мясной клей», запрещенный для добавления в еду в России.