В Москве суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка

Срок ареста составляет два месяца и начинает исчисляться с момента передачи Рубинова российским правоохранителям — при экстрадиции, депортации или задержании на территории России. На данный момент он находится за пределами страны. В пресс-службе суда отметили, что следствие продолжает работу по делу, а меры пресечения обеспечивают возможность привлечь обвиняемого к ответственности в будущем.