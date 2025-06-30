Когда Василий Исаакович превратился в Деда Талаша? Вот как началась история партизана

— Он был рекрутом. В Российской империи рекруты из сельских обывателей причислялись к военному сословию, их обязательно обучали грамоте. А когда они увольнялись из регулярной армии и переходили в запас, опять же, оставались военным сословием некоторое время. Позже, когда в 1874 году была введена всеобщая воинская повинность, те, кто был мобилизован, уже не становились военным сословием. Военное сословие выполняло в том числе военно-полицейскую функцию, сельской администрации, нижних чинов. Я не исключаю, что Дед Талаш относился к числу таковых. Есть свидетельства, что он был именно рекрутом, поэтому был грамотным, имел хозяйство и в то же время занимался промыслами. Это было типично для бывшего рекрута, — рассказал декан исторического факультета БГУ, профессор, доктор исторических наук Александр Кохановский.