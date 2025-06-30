Когда Василий Исаакович превратился в Деда Талаша? Вот как началась история партизана

Его жизненный путь стал основой для повести, а затем — и для оперы. Он был самым пожилым участником сопротивления на территории Беларуси. Дед Талаш стал легендой, народным героем и символом борьбы. Как начиналась история несгибаемого белоруса? Рассказываем в проекте БЕЛТА «Хроники».
Василий Талаш родился 25 декабря 1844 года в деревне Белка Петриковского района Гомельской области в крестьянской семье. Его отец всю жизнь работал на земле, но не смог выделить надел сыну. Василий ушел в примаки в соседнюю деревню Новоселки.
— Он был рекрутом. В Российской империи рекруты из сельских обывателей причислялись к военному сословию, их обязательно обучали грамоте. А когда они увольнялись из регулярной армии и переходили в запас, опять же, оставались военным сословием некоторое время. Позже, когда в 1874 году была введена всеобщая воинская повинность, те, кто был мобилизован, уже не становились военным сословием. Военное сословие выполняло в том числе военно-полицейскую функцию, сельской администрации, нижних чинов. Я не исключаю, что Дед Талаш относился к числу таковых. Есть свидетельства, что он был именно рекрутом, поэтому был грамотным, имел хозяйство и в то же время занимался промыслами. Это было типично для бывшего рекрута, — рассказал декан исторического факультета БГУ, профессор, доктор исторических наук Александр Кохановский.
Талаш получил начальное образование, закончил как минимум несколько классов. По всей вероятности, участвовал в Русско-турецкой войне.
— Многие выходцы из Беларуси, которые служили в российской армии, участвовали в войне. Даже герой Русско-турецкой войны генерал Гурко фактически с белорусскими корнями. Дед Талаш, по всем сведениям, не получил никаких наград, но в войне участвовал. Она была довольно тяжелой. После войны скорее всего, он занимался сельским хозяйством и промыслами, как обычный белорусский крестьянин, полешук. Есть свидетельства, что он утром вставал и ловил рыбу на продажу. То есть жизнь его протекала, как у обычного человека. Вероятно, Дед Талаш не принадлежал к числу крепостных, потому что был старовером, а они, как правило, не были крепостными. Я не думаю, что его затронули какие-то общественные катаклизмы, движения.
В 1919 году началась Польско-советская война. Талаш быстро понял: от новой власти ничего хорошего ждать не стоит.
Польско-советская война 1919−1921 годов — это вооруженный конфликт между Советской Россией и Польшей. Основной причиной войны стали территориальные споры и разные представления о будущем устройстве Восточной Европы после распада Российской империи. У Польши были территориальные претензии на земли, входившие ранее в состав бывшей Речи Посполитой. Советская сторона стремилась к расширению влияния. Война закончилась подписанием Рижского мирного договора в 1921 году.
— Дед Талаш прежде всего известен тем, что в достаточно преклонном возрасте как человек с феноменальными организаторскими способностями сумел сформировать партизанский отряд по борьбе с польскими оккупантами на территории Беларуси в период Польско-советской войны, — дополнил доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ Виталий Макаревич.
Талаш убежал в лес и там встретился с командиром красноармейцев, которому помогал ранее. В то время Василий Исаакович и получил свое прозвище Дед Талаш. Ему было более 75 лет. В своем почтенном возрасте мужчина мог и дальше заниматься домом и хозяйством и ни в какую борьбу не вступать. Но выбрал другой путь.
— Что его побудило? У него попытались отнять то, что он нажил своим трудом. И он, естественно, этого не потерпел, выступил против польских полицейских, польской власти. К действиям Талаша подтолкнула несправедливость. И он был не один, поэтому быстро сформировал целый отряд и встал в его главе. По свидетельствам потомков, Василий Исаакович был очень крепким человеком — даже в 75 лет. Крепкий, физически здоровый и бесстрашный, — описал Александр Кохановский.
Отряд Талаша ходил в разведку, распространял подпольную литературу. Василий Исаакович хорошо знал левобережье Припяти, помогал красноармейцам ориентироваться на местности. Есть сведения, что Талаш несколько раз попадал в плен, но ему удавалось сбежать.
— Надо отдать должное: партизанское движение в Беларуси в период Польско-советской войны было достаточно развито. Невозможно заставить людей просто идти в партизанский отряд. Ни лозунги, ни политические партии не способны это сделать, если люди не готовы отстаивать свои интересы. Значит, наши крестьяне увидели, что им это нужно, и выступили против оккупационных властей. Иногда говорят: «Ну какая там польская оккупация была?» Тем не менее свидетельство тому — отношение людей, как они воспринимали польскую оккупационную власть — как родную или чужеродную. Дед Талаш — свидетельство того, что все-таки как чужеродную. После Польско-советской войны Талаш вернулся в родную деревню.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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