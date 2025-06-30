Два шага до испепеляющей жары: Синоптики предупредили о +37 градусах — опасайтесь тепловых ударов

Во вторник, 1 июля, в Молдове синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до +25 °C, но уже через пару дней столбики термометров поднимутся до +34 … +37 °C, что делает риск тепловых ударов и обезвоживания особенно высоким. Особенно осторожными стоит быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям.