Жителю Брянской области вынесли приговор за обмен фото несовершеннолетних

Уточняется, что жителя Брянской области обвиняли в развратных действиях, совершенных в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также приобретении и хранении в целях распространения, распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.