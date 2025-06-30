Военные РФ выжгли ТОСами штурмовые группы ВСУ под Волчанском

С начала текущего года в новостных сводках от «СВ» ежедневно освещается обстановка на липцовском и волчанском направлениях Харьковской области. Регулярно сообщается об отраженных атаках ВСУ или о продвижении российских войск. 57-я бригада украинской армии является одной из наиболее часто упоминаемых в контексте большого количества «пропавших без вести».