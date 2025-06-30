В окрестностях Волчанска российские военнослужащие, используя тяжелые огнеметные системы (ТОС), ликвидировали несколько штурмовых подразделений 57-й механизированной бригады украинской армии. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Северный ветер».
По данным ресурса, разведывательные подразделения РФ обнаружили скопление сил противника в районе городского элеватора. Украинские штурмовые группы планировали построить переправу через реку Волчья.
На территории элеватора бойцы ВСУ организовали хранилище для оружия и запасов продовольствия.
Расчеты ТОС группировки «Север» произвели серию точных ударов термобарическими боеприпасами по указанному объекту.
«Остаться в живых у украинских оккупантов не было шансов, а в бесконечно длинных списках пропавших без вести 57-й омбр прибавилось несколько десятков фамилий», — уточняет «Северный ветер».
С начала текущего года в новостных сводках от «СВ» ежедневно освещается обстановка на липцовском и волчанском направлениях Харьковской области. Регулярно сообщается об отраженных атаках ВСУ или о продвижении российских войск. 57-я бригада украинской армии является одной из наиболее часто упоминаемых в контексте большого количества «пропавших без вести».
Ранее стало известно, что ВС РФ поразили элитную часть спецназа ВСУ «Химера».