Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ

В августе 2022 года бывший топ-менеджер уже был заочно арестован по другому уголовному делу — о растрате в особо крупном размере. Тогда же Рубинов был объявлен в международный розыск. В настоящее время, по данным следствия, он находится на территории Израиля. Подробности предъявленных обвинений и детали расследования не разглашаются, напоминает телеканал 360.