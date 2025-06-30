Ричмонд
+32°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера ЦБ

Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Суд избрал экс-сотруднику ЦБ арест на два месяца.

Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему топ-менеджеру Центробанка Дмитрию Рубинову по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича сроком на 2 месяца», — говорится в официальном сообщении. Речь идет о деле по статье о мошенничестве, фигурантом которого Рубинов признан в ходе расследования.

В августе 2022 года бывший топ-менеджер уже был заочно арестован по другому уголовному делу — о растрате в особо крупном размере. Тогда же Рубинов был объявлен в международный розыск. В настоящее время, по данным следствия, он находится на территории Израиля. Подробности предъявленных обвинений и детали расследования не разглашаются, напоминает телеканал 360.