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В Петербурге назвали запретные зоны для курьеров и не только

Комитет по транспорту Петербурга утвердил список улиц, где с 1 июля введут запрет для передвижение курьеров на электровелосипедах и электросамокатах. Ранее предполагалось, что под ограничение попадет абсолютно весь центр, теперь список сократили в основном до важных с точки зрения движения транспорта проспектов и улиц.

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Например, в Адмиралтейском районе под ограничение попала Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект. На Васильевском острове запрет распространили на Кадетскую, 8−9-ю и 16−17-ю линию, а также Средний проспект, Наличную и Уральскую улицы. На Петроградке — Каменноостровский, Чкаловский и Большой, Добролюбова проспекты, Большая Пушкарская, Медиков и Мира.

В Центральном — Суворовский проспект и улицы рядом со Смольным, Дворцовая, Садовая, площадь Восстания, улицы Некрасова, Исполкомская, 8-я Советская, Тульская, Кирочная и Литейный проспект. Полный список смотреть тут.

Отдельно в постановлении прописали зоны запрета движения на СИМ не для курьеров. Например, это Исаакиевская площадь, Невский, Летний сад, Севкабель, Большая и Малая Морская. Полный список смотрите здесь.

Также в Смольном подписали постановление о внешнем виде курьеров. У них должны быть светоотражающие элементы, опрятная одежда, номер на рюкзаке и на одежде. Последнее больше всего вызывало вопросов у служб доставки — фактически пошить за короткое время десятки тысяч курток с номерами, нереально, говорили они на совещаниях.

«Сроки исполнения требований, содержащиеся в документе, создают значительные риски для функционирования служб доставки, что негативно скажется на доступности качественных услуг для жителей города и субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказал «Фонтанке» глава ассоциации служб доставки МАКС Александр Митюков. Он добавил, что сервисы с 1 июля продолжат работать в штатном режиме.