В Петербурге назвали запретные зоны для курьеров и не только

Также в Смольном подписали постановление о внешнем виде курьеров. У них должны быть светоотражающие элементы, опрятная одежда, номер на рюкзаке и на одежде. Последнее больше всего вызывало вопросов у служб доставки — фактически пошить за короткое время десятки тысяч курток с номерами, нереально, говорили они на совещаниях.