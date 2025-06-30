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Белый дом: Трамп подпишет указ об отмене санкций против Сирии

Ограничения от США в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайшего окружения останутся в силе.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 30 июня 2025 года, президент США Дональд Трамп подпишет указ об отмене санкций против Сирии, чтобы способствовать миру и стабильности в регионе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге для журналистов.

«Президент подпишет указ о снятии санкций с Сирии. Этот шаг направлен на поддержку страны на пути к стабильности и миру. Документ отменит ограничения в отношении Сирии», — отметила Ливитт.

При этом она уточнила, что ограничения в отношении бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайшего окружения останутся в силе.

Ранее глава США Дональд Трамп сообщил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций в отношении Ирана, если эта страна будет придерживаться курса на мирное урегулирование. Американский лидер также почти подтвердил, что Иран располагает секретным ядерным объектом.

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