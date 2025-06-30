Азербайджанские силовики забрали Гусейнову в отдел полиции.
В Азербайджане задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова, находившаяся в стране с частным визитом. Об этом сообщает агентство «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на родных журналистки. По данным издания, Гусейнова также имеет гражданство Азербайджана.
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Инцидент произошел после того, как по просьбе редакции Гусейнова направилась к месту задержания других журналистов Sputnik для видеосъемки происходящего. О задержании дочери журналистам сообщила мать Гусейновой, подтвердив, что она находится в отделении полиции. «Сотрудница действительно была задержана, сейчас она в полиции», — рассказала мать журналистки.
В настоящий момент связь с Гусейновой отсутствует, обстоятельства происшествия уточняются. Официальные комментарии правоохранительных органов Азербайджана по поводу задержания гражданки России и сотрудницы иностранного СМИ пока не поступали.