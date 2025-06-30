В Азербайджане задержана сотрудница российского видеоагентства Ruptly

Инцидент произошел после того, как по просьбе редакции Гусейнова направилась к месту задержания других журналистов Sputnik для видеосъемки происходящего. О задержании дочери журналистам сообщила мать Гусейновой, подтвердив, что она находится в отделении полиции. «Сотрудница действительно была задержана, сейчас она в полиции», — рассказала мать журналистки.