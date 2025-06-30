Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

Крымский мост временно закрыт для автомобильного движения, сообщается в Telegram-канале, посвящённом ситуации на подъездах к мосту.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее туристам рекомендовали планировать время отъезда, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом. Водителей призвали внимательно следить за информацией в оперативном канале и выбирать время отправления с учётом актуальной ситуации на дороге.