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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено

Находящихся на Крымском мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Крымский мост временно закрыт для автомобильного движения, сообщается в Telegram-канале, посвящённом ситуации на подъездах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее туристам рекомендовали планировать время отъезда, чтобы избежать пробок перед Крымским мостом. Водителей призвали внимательно следить за информацией в оперативном канале и выбирать время отправления с учётом актуальной ситуации на дороге.