Экономист НИУ ВШЭ Деева: в РФ люди с избыточным весом зарабатывают меньше

Она изучила данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за период с 2013 по 2022 год. Экономист проанализировала данные 17 тысяч респондентов со средним возрастом 41 год, средней зарплатой 37 тысяч рублей и средним индексом массы тела (ИМТ) 26,22 (такой показатель говорит о небольшом избыточном весе). Деева сделала вывод, что увеличение ИМТ на один пункт коррелировало со снижением средней зарплаты примерно на 4%. Таким образом, рост ИМТ на 10% может обернуться потерями до 9% заработка для сотрудника, отметила она.