Экономист НИУ ВШЭ Деева: в РФ люди с избыточным весом зарабатывают меньше

В России работникам с избыточным весом платят значительно меньше, чем их более стройным коллегам, заявила в своем исследовании, опубликованном в журнале «Вопросы статистики», преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Деева.
Она изучила данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за период с 2013 по 2022 год. Экономист проанализировала данные 17 тысяч респондентов со средним возрастом 41 год, средней зарплатой 37 тысяч рублей и средним индексом массы тела (ИМТ) 26,22 (такой показатель говорит о небольшом избыточном весе). Деева сделала вывод, что увеличение ИМТ на один пункт коррелировало со снижением средней зарплаты примерно на 4%. Таким образом, рост ИМТ на 10% может обернуться потерями до 9% заработка для сотрудника, отметила она.
Причины такой ситуации, по мнению Деевой, связаны с социальными стереотипами и заблуждениями. Так, в обществе принято считать, что если у человека есть лишний вес, то он ленив и плохо мотивирован, то есть будет хуже работать. При этом экономист отмечает, что все люди уникальны, а внешние признаки никак не связаны с рабочими качествами человека.
Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, что у людей, которые живут особенно долго, показатель индекса массы тела (ИМТ) обычно находится в пределах нормы, но ближе к её верхнему порогу. По мнению специалиста, наиболее благоприятный для здоровья диапазон ИМТ составляет от 18,5 до 24,9.