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Командиры ВСУ довели мобилизованного до смерти упражнениями на плацу

Пленный боец ВСУ Рузгин пожаловался на медобслуживание в украинских учебных частях.

Источник: Аргументы и факты

Попавший в плен военнослужащий 23-й бригады ВСУ Александр Рузгин рассказал, что украинское командование довело до гибели мобилизованного. Новобранца заставляли выполнять тяжелые физические упражнения на плацу, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья.

«Очень плохое было обслуживание медицинское. У нас умер один парень, он сколько раз обращался к медикам… А его заставляли надевать бронежилет, идти на полигон», — цитирует пленного РИА Новости.

Состояние мобилизованного настолько ухудшилось, что сослуживцам пришлось вынести его на построение. Позже его доставили в медпункт, но спасти не успели, уточнил Рузгин.

По его словам, инцидент никак не повлиял на улучшение работы медицинского обслуживания. Мобилизованным от любых недугов продолжают выдавать лишь стандартные обезболивающие препараты, доступные в любой аптеке.

18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Все военнообязанные страны должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК — аналог военкомата), лично явившись туда или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».

Ранее сообщалось, что в Винницкой области ТЦК прислал повестку погибшему солдату.