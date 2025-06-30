Суд вынес приговор вторгшимся в Курскую область четверым боевикам ВСУ

«Приговором суда Захарычеву назначено наказание в виде 17 лет, Королеву — 16,5 лет, Пецере — 16 лет и Таратуте — 15,5 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.