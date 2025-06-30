Суд вынес приговор вторгшимся в Курскую область четверым боевикам ВСУ

Вторгшиеся в Курскую область четверо военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады ВС Украины получили от 15 до 17 лет лишения свободы за совершение терактов, передает официальный Telegram-канал СКР.
По информации ведомства, Николай Таратута, Владимир Захарычев, Александр Королев и Антон Пецера незаконно пересекли границу России в октябре прошлого года в целях совершения террористического акта. Находясь в селе Ольговка Кореневского района, боевики оборудовали огневые позиции, угрожали местным жителям оружием и препятствовали их эвакуации.
Помимо этого, фигуранты неоднократно открывали огонь по военнослужащим российской армии и мирным жителям курского приграничья.
«Приговором суда Захарычеву назначено наказание в виде 17 лет, Королеву — 16,5 лет, Пецере — 16 лет и Таратуте — 15,5 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — заявили в ведомстве.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что второй Западный окружной военный суд заочно приговорил наемницу ВСУ из Дании Аннабель Йоргенсен к 26 годам лишения свободы.