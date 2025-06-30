«Лента.ру» объявила о назначении врио главного редактора

Ранее стало известно, что после 37 лет работы Анна Винтур готовится покинуть пост главного редактора американского Vogue. В настоящее время начался поиск нового руководителя редакционного отдела издания. При этом Винтур останется в компании Condé Nast и продолжит работать как глобальный директор по контенту и международный редакционный директор Vogue.