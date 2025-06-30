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Губернатор Пасечник: Российские войска полностью освободили ЛНР

Российские войска взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.

Российские войска взяли под контроль всю территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в понедельник, 30 июня, сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.

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