В июле из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Ярославль

Жители Перми с 18 июля смогут прямым рейсом улететь в Ярославль, сообщили представители авиакомпании «Руслайн» в своей официальной группе в соцсети.
Самолёты будут отправляться в один из старейших русских городов по пятницам и воскресеньям. Путь займёт 1 час 40 минут. Самый недорогой билет в одну сторону обойдётся в три тысячи рублей.
«Мы уверены, что маршрут будет востребован как у деловых пассажиров, так и у туристов», — говорят в компании.
Билеты из Перми в Ярославль уже можно приобрести в авиакассах.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о доступных пермякам направлениях для перелётов на отдых, а также объяснял, что влияет на стоимость тура. В июле-августе туристов из Перми ждут, например, в Минеральных Водах, Дагестане, Сочи, Калининграде, а также в северной столице — Санкт-Петербурге.