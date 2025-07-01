В июле из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Ярославль

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о доступных пермякам направлениях для перелётов на отдых, а также объяснял, что влияет на стоимость тура. В июле-августе туристов из Перми ждут, например, в Минеральных Водах, Дагестане, Сочи, Калининграде, а также в северной столице — Санкт-Петербурге.