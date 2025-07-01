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В июле из Перми можно будет прямым рейсом улететь в Ярославль

Цена самого недорогого билета составит 3 тысячи рублей.

Источник: Аргументы и факты

Жители Перми с 18 июля смогут прямым рейсом улететь в Ярославль, сообщили представители авиакомпании «Руслайн» в своей официальной группе в соцсети.

Самолёты будут отправляться в один из старейших русских городов по пятницам и воскресеньям. Путь займёт 1 час 40 минут. Самый недорогой билет в одну сторону обойдётся в три тысячи рублей.

«Мы уверены, что маршрут будет востребован как у деловых пассажиров, так и у туристов», — говорят в компании.

Билеты из Перми в Ярославль уже можно приобрести в авиакассах.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о доступных пермякам направлениях для перелётов на отдых, а также объяснял, что влияет на стоимость тура. В июле-августе туристов из Перми ждут, например, в Минеральных Водах, Дагестане, Сочи, Калининграде, а также в северной столице — Санкт-Петербурге.