Валерий Леонтьев вернется на российскую сцену

Валерий Леонтьев ранее несколько раз тайно посещал Россию.
Певец Валерий Леонтьев, который уехал из России после начала СВО, вернется в РФ, чтобы дать концерт в Казани. Об этом пишут СМИ.
«Валерий Леонтьев пока подтверждает свое выступление в конце августа в Казани на фестивале “Новая волна”, где он примет участие в гала-концерте вместе с другими именитыми коллегами по сцене», — пишет «Комсомольская правда».
При этом официально представители Леонтьева утверждают, что артист не собирается давать сольные концерты. Говорят, что он закончил карьеру. Однако сам певец не исключает возможность снова вернуться на сцену.
«Комсомольская правда» также пишет, что Леонтьев несколько раз тайно посещал Москву. По информации источников, он там решал личные дела, а также встречался с друзьями.
Фестиваль «Новая волна» стартует в Казани 21 августа, а завершится 26 числа. В программе заявлены «Иванушку International», певица Лариса Долина и другие.