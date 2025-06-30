Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пленный Колесник: ТЦК привлекают девушек как приманку для мобилизации

Украинские военкомы придумывают различные схемы, чтобы заманивать граждан.

Пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник рассказал РИА Новости о том, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) используют женщин в качестве «приманки» для мужчин в целях их дальнейшей принудительной мобилизации.

По его словам, он познакомился с девушкой через социальные сети. После переписки и общения в мессенджерах она пригласила его к себе домой. Как только он приехал, их встреча закончилась тем, что у неё дома его уже ждали представители ТЦК. Там же начался процесс оформления документов и дальнейшего направления на службу.

«Просто сейчас в ТЦК огромный недобор людей, и они изощряются по многим функциям и схемам, как заманить, как поймать и затянуть к себе в ТЦК», — рассказал Колесник.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что на Украине начались бунты против сотрудников ТЦК.