Пленный Колесник: ТЦК привлекают девушек как приманку для мобилизации

По его словам, он познакомился с девушкой через социальные сети. После переписки и общения в мессенджерах она пригласила его к себе домой. Как только он приехал, их встреча закончилась тем, что у неё дома его уже ждали представители ТЦК. Там же начался процесс оформления документов и дальнейшего направления на службу.