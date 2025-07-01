Раскаяние строгого режима

Сам Сергей Миков выступление в прениях начал с изложения своей биографии, рассказав о службе в вооруженных силах и переходе в строительную отрасль. По его словам, больше чем за 20 лет под его руководством было построено множество объектов различного назначения. Господин Миков отметил, что сейчас ООО «Трест № 6» обязано выполнять гарантийные обязательства по введенным объектам, в том числе по семи жилым домам в Березниках. Если он отправится в колонию, то делать это будет затруднительно. На преступление, по словам бизнесмена, его толкнула сложная обстановка, в которой оказалась компания: без помощи чиновников она могла лишиться контрактов и обанкротиться. «В том, что я совершил преступление за общее покровительство, я раскаиваюсь, прошу прощения перед обществом и государством в лице суда», — заявил подсудимый.