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Сотрудницу Ruptly задержали в Азербайджане

В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 30 июня, задержали редактора видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая находилась на территории страны с частным визитом.

В Азербайджане сотрудники правоохранительных органов в понедельник, 30 июня, задержали редактора видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая находилась на территории страны с частным визитом.

В агентстве заявили, что Гусейнова, которая обладает и российским, и азербайджанским гражданством, по просьбе редакции доехала до офиса «Sputnik Азербайджан» в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски.

— Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках. В районе 16:00 мск она была у здания Sputnik в Баку. Примерно в 16:20 сообщила, что сняла на телефон арест. Далее пропала со связи. Только что мать подтвердила задержание, — передает РИА Новости.

Ранее в Баку местные правоохранители задержали двух сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан» — главного редактора Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Причиной задержания стало то, что эти журналисты якобы являются сотрудниками ФСБ России. На появившихся в Сети кадрах можно заметить, как силовики посадили репортеров в полицейскую машину и увезли.

Агентство Sputnik назвало абсурдными выдвинутые в отношении его сотрудников обвинения. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что ситуация с задержанными Картавых и Белоусовым выглядит как несправедливость. Он подчеркнул, что к журналистской деятельности «Sputnik Азербайджан» не было и нет никаких обоснованных претензий.

«Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт, как обе стороны отреагировали на случившееся и к чему привела напряженность между Москвой и Баку.