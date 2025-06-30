Сотрудницу Ruptly задержали в Азербайджане

— Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках. В районе 16:00 мск она была у здания Sputnik в Баку. Примерно в 16:20 сообщила, что сняла на телефон арест. Далее пропала со связи. Только что мать подтвердила задержание, — передает РИА Новости.