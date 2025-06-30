«Обречено на провал»: музыкальный критик оценил песню дочери Жасмин

Дочь Жасмин пошла по стопам звездной мамы.
Дочь певицы Жасмин выпустила песню про Лабубу. 13-летняя Маргарита Шор выступает под псевдонимом Margarita Show. Трек о популярном монстрике оценил музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с URA.RU эксперт заявил, что юная артистка вряд ли сможет переплюнуть по популярности трек «Сигма Бой» да и петь о трендовых направлениях не стоит.
«Попытка сыграть на трендовой теме — не думаю, что это хорошая идея. Что касается конкретно песни, это реальный заход на территорию девчонок Betsy и Марии Янковской. Сейчас мы наблюдаем эту попытку “отщипнуть” кусочек пирога от их успеха. Но эта попытка практически обречена на провал. Надо либо делать что-то такое фановое, веселое, прикольное, что должно быть нечто прямо противоположное “Сигма бою”. То есть, это должно быть что-то совсем другое. Тогда может быть», — пояснил критик.
Бабичев убежден, что сейчас любые попытки залезть на территорию подобного творчестве не принесут успеха — такой формат до сих пор держится в топе с его лидерами. Поэтому нужна своя «фишка».
«Если брать этот ролик, в этих движениях я не видел ничего креативного, ничего уникального. У девчонок как-то все так ярко получалось. Они с удовольствием учили всех желающих этим движением, снимали с ними ролики. Здесь какое-то все достаточно обычное на поверхности, банальное, смазанное впечатление весьма. И девчонки, мне кажется, сами по себе, если брать чисто внешне, то как они отрабатывают эти образы, которые были им придуманы. У них даже глазки горят, есть достаточно серьезная, несмотря на возраст, артистическая энергетика. Здесь я этого огонька не увидел», — говорит критик.
Эксперт считает, что песня дочери Жасмин построена исключительно на хайпе темы Лабубы. Самой же артистки за ней не видно. К слову, дочь Жасмин уже выпустила пять песен.