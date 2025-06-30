«Обречено на провал»: музыкальный критик оценил песню дочери Жасмин

«Если брать этот ролик, в этих движениях я не видел ничего креативного, ничего уникального. У девчонок как-то все так ярко получалось. Они с удовольствием учили всех желающих этим движением, снимали с ними ролики. Здесь какое-то все достаточно обычное на поверхности, банальное, смазанное впечатление весьма. И девчонки, мне кажется, сами по себе, если брать чисто внешне, то как они отрабатывают эти образы, которые были им придуманы. У них даже глазки горят, есть достаточно серьезная, несмотря на возраст, артистическая энергетика. Здесь я этого огонька не увидел», — говорит критик.